В связи с активными наступательными действиями и ростом потерь враг наращивает количество моргов на временно оккупированных территориях Луганской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что дополнительные места хранения трупов людей, которые "достигли целей сво", разворачивают преимущественно на ВОТ Луганщины, в частности в помещениях, которые не предусмотрены для этого. Туда свозят даже тела с севера Харьковщины, чтобы не "травмировать" жителей белгорода.

Это является красноречивым итогом правления международного преступника Владимира Путина, когда рф экспортирует солдат в другие страны и импортирует обратно их тела в режиме нон-стоп, - подчеркнули в ЦНС.

Напомним

Кремль обещает будущим захватчикам по 2 гектара оккупированной украинской земли в Донецкой и Херсонской областях за вступление в ряды российской армии и отправку на войну в Украину.