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На Одещині енергетики повернули світло для понад 2 тисяч родин після атаки ворога

На Одещині енергетики повернули світло для понад 2 тисяч родин після атаки ворога

Київ • УНН

 • 19857 перегляди

Енергетики відновили електропостачання для понад 2 000 сімей в Одеській області після нічної атаки рф.

Енергетики відновили електропостачання понад 2 000 сімей в Одеській області після  знеструмлення через російський удар у ніч 1 квітня. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДТЕК. 

Деталі 

Одеська область: енергетики ДТЕК повернули світло для понад 2 тисяч родин після атаки ворога

- йдеться у повідомленні ДТЕК.

Як повідомляється, нічні обстріли російських окупантів пошкодили лінії електропередач на Одещині. Через це частина жителів області залишилась без електрики.

Енергетики приступили до відновлення щойно отримали дозвіл військового командування та рятувальників.  Станом на зараз всі родини знову зі світлом. 

Нагадаємо 

Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі постраждало 14 людей одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.

росіяни влучили  у сортувальне депо та відділення Нової пошти.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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