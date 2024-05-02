В Одесской области энергетики вернули свет для более 2 тысяч семей после атаки врага

Энергетики восстановили электроснабжение более 2 000 семей в Одесской области после обесточивания из-за российского удара в ночь 1 апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Детали

Одесская область: энергетики ДТЭК вернули свет для более 2 тысяч семей после атаки врага - говорится в сообщении ДТЭК.

Как сообщается, ночные обстрелы российских оккупантов повредили линии электропередач в Одесской области. Из-за этого часть жителей области осталась без электричества.

Энергетики приступили к восстановлению как только получили разрешение военного командования и спасателей. По состоянию на сейчас все семьи снова со светом.

Напомним

В результате российской ракетной атаки по Одессе пострадало 14 человек один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь оказана на месте.

россияне попали в сортировочное депо и отделение Новой почты.