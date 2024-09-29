На Миколаївщині вночі збили 4 "шахеди", через атаку рф пошкоджено заклад освіти
Київ • УНН
Вночі на Миколаївщині ППО збила 4 дрони типу "Shahed 131/136". Внаслідок атаки пошкоджено заклад освіти в Шевченківській громаді. За добу через обстріли рф постраждало двоє мирних жителів.
У Миколаївській області у ніч на 29 вересня сили протиповітряної оборони збили чотири дрони типу "Shahed-131/136". В Шевченківській громаді внаслідок атаки БПЛА пошкоджено заклад освіти, сталася пожежа. За добу через обстріли рф двоє постраждалих, повідомив у неділю голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
У ніч на 29 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136"
За його словами, внаслідок нічної ворожої атаки ударними дронами типу "Shahed-131/136" в Шевченківській громаді пошкоджено заклад освіти. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає.
Учора, 28 вересня, об 11:02 та 12:55 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок одного з обстрілів, у с. Дмитрівка пошкоджено житловий будинок. Тілесних ушкоджень зазнали двоє мешканців будинку – подружжя пенсіонерів. Постраждалих госпіталізовано до Миколаєва. Наразі їх стан стабільний.
Одещина вночі зазнала атаки БПЛА: без постраждалих, є пошкодження 29.09.24, 10:40 • 17404 перегляди