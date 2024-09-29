На Николаевщине ночью сбили 4 "шахеды", из-за атаки рф повреждено учебное заведение

В Николаевской области в ночь на 29 сентября силы противовоздушной обороны сбили четыре дрона типа "Shahed-131/136". В Шевченковской громаде в результате атаки БПЛА повреждено учебное заведение, произошел пожар. За сутки из-за обстрелов двое пострадавших, сообщил в воскресенье глава ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 29 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четыре БпЛА типа "Shahed 131/136" - написал Ким в Telegram.

По его словам, в результате ночной вражеской атаки ударными дронами типа "Shahed-131/136" в Шевченковской громаде повреждено учебное заведение. Произошел пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Пострадавших нет.

Вчера, 28 сентября, в 11:02 и 12:55 враг атаковал Куцурубскую общину дронами типа FPV. В результате одного из обстрелов, в с. Дмитровка поврежден жилой дом. Телесные повреждения получили двое жителей дома - супруги пенсионеров. Пострадавшие госпитализированы в Николаев. Сейчас их состояние стабильное.

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