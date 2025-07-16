На Миколаївщині працівник заводу загинув, потрапивши під прес

У Миколаївській області чоловік потрапив потрапив під прес на заводі у Вознесенську і загинув, розпочато кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.

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Повідомлення про те, що на території цегельного заводу загинув чоловік надійшло до поліції вдень 15 липня.

"На місці події правоохоронці встановили, що під час роботи на спеціальному обладнанні для виготовлення цегли 29-річний працівник потрапив під прес, внаслідок чого отримав смертельні травми", - вказали у поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поліцейські, як вказано, встановлюють усі обставини події.