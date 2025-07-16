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На Миколаївщині працівник заводу загинув, потрапивши під прес

Київ • УНН

 • 1514 перегляди

У Вознесенську 29-річний працівник цегельного заводу загинув 15 липня, потрапивши під прес. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки.

На Миколаївщині працівник заводу загинув, потрапивши під прес

У Миколаївській області чоловік потрапив потрапив під прес на заводі у Вознесенську і загинув, розпочато кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про те, що на території цегельного заводу загинув чоловік надійшло до поліції вдень 15 липня.

"На місці події правоохоронці встановили, що під час роботи на спеціальному обладнанні для виготовлення цегли 29-річний працівник потрапив під прес, внаслідок чого отримав смертельні травми", - вказали у поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поліцейські, як вказано, встановлюють усі обставини події.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Миколаївська область
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