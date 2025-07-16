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В Николаевской области работник завода погиб, попав под пресс

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

В Вознесенске 29-летний работник кирпичного завода погиб 15 июля, попав под пресс. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности.

В Николаевской области работник завода погиб, попав под пресс

В Николаевской области мужчина попал под пресс на заводе в Вознесенске и погиб, начато уголовное производство, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

Сообщение о том, что на территории кирпичного завода погиб мужчина, поступило в полицию днем 15 июля.

"На месте происшествия правоохранители установили, что во время работы на специальном оборудовании для изготовления кирпича 29-летний работник попал под пресс, в результате чего получил смертельные травмы", - указали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Полицейские, как указано, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Николаевская область
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