На Миколаївщині після ворожих атак жертв чи постраждалих немає
Київ • УНН
Голова Миколаївської ОВА повідомив про кілька ворожих атак в області, включаючи удари дронами. Сили ППО активно реагували на загрози, постраждалих внаслідок обстрілів немає.
На Миколаївщині після ворожих ударів, на щастя, жертв не було зафіксовано. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області відзначено кілька ворожих атак.
У ніч на 20 вересня сили протиповітряної оборони активно реагували на загрози, деталі операції будуть оприлюднені пізніше.
19 вересня о 16:44 та 22:03 супротивник здійснив атаки дронами типу FPV на Куцурубську громаду. На щастя, внаслідок цих обстрілів постраждалих немає.
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