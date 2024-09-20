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На Миколаївщині після ворожих атак жертв чи постраждалих немає

На Миколаївщині після ворожих атак жертв чи постраждалих немає

Київ • УНН

 • 20549 перегляди

Голова Миколаївської ОВА повідомив про кілька ворожих атак в області, включаючи удари дронами. Сили ППО активно реагували на загрози, постраждалих внаслідок обстрілів немає.

На Миколаївщині після ворожих ударів, на щастя,  жертв не було зафіксовано. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, у Миколаївській області відзначено кілька ворожих атак.

У ніч на 20 вересня сили протиповітряної оборони активно реагували на загрози, деталі операції будуть оприлюднені пізніше.

19 вересня о 16:44 та 22:03 супротивник здійснив атаки дронами типу FPV на Куцурубську громаду. На щастя, внаслідок цих обстрілів постраждалих немає.

На Миколаївщині вночі знищили 18 "шахедів"19.09.24, 08:59 • 13118 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
vitalii-kimВіталій Кім
mykolaivМиколаїв

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