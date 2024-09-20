На Николаевщине после вражеских атак жертв или пострадавших нет
Киев • УНН
Глава Николаевской ОГА сообщил о нескольких вражеских атаках в области, включая удары дронами. Силы ПВО активно реагировали на угрозы, пострадавших в результате обстрелов нет.
На Николаевщине после вражеских ударов, к счастью, жертв не было зафиксировано. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в Николаевской области отмечено несколько вражеских атак.
В ночь на 20 сентября силы противовоздушной обороны активно реагировали на угрозы, детали операции будут обнародованы позже.
19 сентября в 16:44 и 22:03 противник совершил атаки дронами типа FPV на Куцурубскую общину. К счастью, в результате этих обстрелов пострадавших нет.
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