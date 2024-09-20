На Николаевщине после вражеских атак жертв или пострадавших нет

ukenru
Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
  •  118978 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
  •  189825 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
  •  142284 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
  •  143821 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

Эксклюзив
Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
  •  129522 просмотра

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Эксклюзив
Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
  •  115926 просмотра

Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

Эксклюзив
Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО
  •  111726 просмотра

Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО

Эксклюзив
Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии
  •  103482 просмотра

Мужчина, который выпрыгнул с 5 этажа в Ирпене, находится в тяжелом состоянии

Эксклюзив
Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине
  •  100420 просмотра

Экономический эксперт назвал факторы, которые влияют на формирование курса валют в Украине

Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
18 сентября 2024, 14:09  •  117965 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ермак: рф должна быть привлечена к ответственности за все военные преступления в Украине

Ермак: рф должна быть привлечена к ответственности за все военные преступления в Украине

  •  36955 просмотра
Вражеские силы нанесли 63 удара по Сумской области: 1 погибший, 17 раненых

Вражеские силы нанесли 63 удара по Сумской области: 1 погибший, 17 раненых

  •  20834 просмотра
В Киевской области работает ПВО из-за вражеских БпЛА

В Киевской области работает ПВО из-за вражеских БпЛА

  •  15833 просмотра
Взрывы в пригороде Днепра: ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА

Взрывы в пригороде Днепра: ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА

  •  15292 просмотра
Захватчики продвинулись на передовой возле Нью-Йорка и других населенных пунктов - DeepState

Захватчики продвинулись на передовой возле Нью-Йорка и других населенных пунктов - DeepState

  •  23120 просмотра
публикации
Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

  •  189825 просмотра
Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

  •  169221 просмотра
Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

  •  182626 просмотра
Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

Подозрение и отстранение от должности. Как следователи по делу главного юриста НБУ могут обезопасить себя от обвинений в необъективности

  •  193534 просмотра
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

18 сентября 2024, 15:03  •  176668 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

  •  8220 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  164017 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

19 сентября 2024, 02:56  •  156408 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

19 сентября 2024, 00:15  •  144499 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

18 сентября 2024, 23:15  •  128542 просмотра
Актуальное
На Николаевщине после вражеских атак жертв или пострадавших нет

На Николаевщине после вражеских атак жертв или пострадавших нет

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 04:38  •  5935 просмотра

Read in English

Глава Николаевской ОГА сообщил о нескольких вражеских атаках в области, включая удары дронами. Силы ПВО активно реагировали на угрозы, пострадавших в результате обстрелов нет.

На Николаевщине после вражеских ударов, к счастью,  жертв не было зафиксировано. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в Николаевской области отмечено несколько вражеских атак.

В ночь на 20 сентября силы противовоздушной обороны активно реагировали на угрозы, детали операции будут обнародованы позже.

19 сентября в 16:44 и 22:03 противник совершил атаки дронами типа FPV на Куцурубскую общину. К счастью, в результате этих обстрелов пострадавших нет.

На Миколаївщині вночі знищили 18 "шахедів"19 сентября 2024, 05:59 • 11523 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
vitalii-kimВиталий Ким
nikolaevНиколаев