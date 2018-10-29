На місці авіакатастрофи в Індонезії знайшли перші тіла

"Рятувальники витягли шість тіл з моря поблизу індонезійської столиці", - сказано у повідомлені.



За даними Національної пошуково-рятувальної служби Індонезії, на борту рейсу JT 610 авіакомпанії Lion Air знаходилось 189 людей, включаючи трьох дітей, коли він зник з радара під час короткого перельоту з Джакарти на Пангкал Пінганга на індонезійському острові Бангка.



Тіла, знайдені рятувальниками, були доставлені до лікарні у східній частині Джакарти, повідомили в Національній пошуково-рятувальній службі Індонезії, додавши, що рятувальники виявили уламки, які є хвостом літака.



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Нагадаємо, про катастрофу літака Lion Air стало відомо в понеділок, 29 жовтня. Він зник з радарів через 13 хвилин після зльоту. На борту літака перебували 189 людей, серед яких двоє немовлят і ще одна дитина. У пошуково-рятувальному агентстві Індонезії поки не можуть сказати, чи є ті, хто вижив.



Пізніше в Індонезії виявили місце падіння пасажирського літака Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Lion Air.

В Індонезії побоюються, що пасажирський літак затонув.



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За повідомленням МЗС, українців немає у списках пасажирів та членів екіпажу індонезійського літака Lion Air.