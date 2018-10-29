На месте авиакатастрофы в Индонезии нашли первые тела

"Спасатели извлекли шесть тел с моря вблизи индонезийской столицы", - сказано в сообщении.



По данным Национальной поисково-спасательной службы Индонезии, на борту рейса JT 610 авиакомпании Lion Air находилось 189 человек, включая троих детей, когда он исчез с радара во время короткого перелета из Джакарты на Пангкал Пинганга на индонезийском острове Бангка.



Тела, найденные спасателями были доставлены в больницу в восточной части Джакарты, сообщили в Национальной поисково-спасательной службе Индонезии, добавив, что спасатели обнаружили обломки, которые являются хвостом самолета.



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Напомним, о катастрофе самолета Lion Air стало известно в понедельник, 29 октября. Он исчез с радаров через 13 минут после взлета. На борту самолета находились 189 человек, среди которых двое младенцев и еще один ребенок. В поисково-спасательном агентстве Индонезии пока не могут сказать, есть ли выжившие.



Позже в Индонезии обнаружили место падения пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air.

В Индонезии опасаются, что пассажирский самолет затонул.



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По сообщению МИД, украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа индонезийского самолета Lion Air.