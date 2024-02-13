На львівській митниці знайшли 34 незадекларованих старлінків на 1 млн грн
Київ • УНН
Львівські митники виявили в мікроавтобусі, що їхав з Польщі, 34 незадекларовані системи супутникового інтернету Starlink вартістю 1 мільйон гривень.
Львівські митники виявили незадекларованих старлінків на 1 млн грн. Про це повідомили у Державній митній службі України, передає УНН.
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Зазначається, що громадянин України, прямуючи з Польщі через пункт пропуску "Шегині-Медика", для проходження митного контролю обрав смугу руху "червоний коридор", де вказав, що переміщує лише вживані металевий ящик і холодильник.
Під час огляду мікроавтобуса в багажному відділенні працівники митниці виявили 34 супутникові системи "STARLINK", а також медобладнання торгових марок "Visiometrics" і "AEONMED".
За даним фактом посадовці митниці склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України).
Виявлені старлінки і медобладнання тимчасово вилучені.
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