На львовской таможне нашли 34 незадекларированных старлинков на 1 млн грн

Львовские таможенники обнаружили незадекларированных старлинков на 1 млн грн. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что гражданин Украины, направляясь из Польши через пункт пропуска "Шегини-Медика", для прохождения таможенного контроля выбрал полосу движения "красный коридор", где указал, что перемещает только бывшие в употреблении металлический ящик и холодильник.

Во время осмотра микроавтобуса в багажном отделении работники таможни обнаружили 34 спутниковые системы "STARLINK", а также медоборудование торговых марок "Visiometrics" и "AEONMED". говорится в сообщении.

По данному факту должностные лица таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины (недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины).

Обнаруженные старлинки и медоборудование временно изъяты.

Таможенники задержали водителя, который хотел контрабандой вывезти в Румынию сигарет на почти 12 млн гривен