На львовской таможне нашли 34 незадекларированных старлинков на 1 млн грн
Львовские таможенники обнаружили в микроавтобусе, который ехал из Польши, 34 незадекларированные системы спутникового интернета Starlink стоимостью 1 миллион гривен.
Дефицита электроэнергии нет, отключений не прогнозируется - Госэнергонадзор
Председатель Государственной службы энергетического надзора Украины заявил, что дефицита электроэнергии или отключений не ожидается в связи с уменьшением потребления из-за более теплой погоды и более длинного светового дня.
НАТО и ЕС должны сотрудничать для оборонной поддержки Украины - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг подчеркнул важность сотрудничества между НАТО и ЕС для предоставления долгосрочной оборонной поддержки Украине.
Армейцы рф интенсивно били по приграничным районам Сумской области, выпустили более трех сотен снарядов
Российские военные нанесли 39 ударов по восьми населенным пунктам в приграничной Сумской области Украины, применяя минометы, артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня, противотанковые управляемые ракеты и беспилотники, а также сбрасывая мины, в общем зафиксировав 331 взрыв.
Шмыгаль посетил на фронте позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" на передовой и вручил им награды и подарки за мужество и отвагу в защите Украины.
Беленюк завоевал "бронзу" на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
Украинский борец Жан Беленюк завоевал бронзу на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, победив в финальном поединке Ислама Аббасова из Азербайджана.
"Украина не боится проверок аграрной продукции со стороны Польши", - министр агрополитики
Министр сельского хозяйства Украины заявил, что страна не возражает против того, чтобы Польша инспектировала украинские сельскохозяйственные товары, экспортируемые в Польшу или идущие транзитом через ее территорию.
Залог в более 120 тыс. гривен и электронный браслет: суд избрал меру пресечения иеродиакону УПЦ МП Музычуку
Суд назначил залог и электронный браслет для монаха, которого подозревают в оправдании вторжения россии в Украину. Адвокаты Музычука сообщили, что будут обжаловать решение судьи Соломенского районного суда.
Умеров и Сырский обсудили с командующим войсками НАТО в Европе увеличение средств РЭБ
Министр обороны Украины и Главнокомандующий Вооруженных сил обсудили с Командующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе усиление возможностей Украины в области радиоэлектронной борьбы для нейтрализации угроз от вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Министр финансов Украины и посол США обсудили экономическую поддержку Украины со стороны США в условиях войны
Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с послом США Бриджит Бринк и директором USAID Джимом Хоупом, чтобы обсудить экономическую ситуацию в Украине и выразить благодарность за финансовую поддержку США.