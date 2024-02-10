Таможенники задержали водителя, который хотел контрабандой вывезти в Румынию сигарет на почти 12 млн гривен

Работники Черновицкой таможни задержали очередного водителя, который хотел контрабандой вывезти в Румынию 167,5 тыс. сигарет на общую сумму почти 12 млн гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Детали

Вчера, 9 февраля, с помощью сканирующей системы работники Черновицкой таможни обнаружили посторонние вложения в "пустой" газовой автоцистерне, которая планировала выехать из Украины в Румынию через пункт пропуска "Красноильск - Викову де Сус". Общая сумма табачных изделий, которые таможенники изъяли из цистерны, составляет 11 млн 975 тыс. гривен - сообщают в таможне.

Отмечается, что водитель хотел вывезти 167,5 тыс. сигарет марок "Марбле" и "Мальборо".

По данному факту работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 ТК Украины.

Напомним

В Британию контрабандой продолжает поступать незаконный табак из Беларуси, несмотря на санкции, ограничивающие большинство торговых операций с этой страной из-за ее поддержки вторжения России в Украину.