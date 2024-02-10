Митники затримали водія, який хотів контрабандою вивезти до Румунії сигарет на майже 12 млн гривень
Київ • УНН
Чернівецькі митники затримали водія, який намагався контрабандним шляхом вивезти до Румунії 167 500 цигарок на суму майже 12 мільйонів гривень у бензовозі.
Працівники Чернівецької митниці затримали чергового водія, який хотів контрабандою вивезти до Румунії 167,5 тис. сигарет на загальну суму майже 12 млн гривень. Про це пише УНН з посиланням на Державну митну службу України.
Деталі
Вчора, 9 лютого, за допомогою скануючої системи працівники Чернівецької митниці виявили сторонні вкладення у "порожній" газовій автоцистерні, яка планувала виїхати з України в Румунію через пункт пропуску "Красноїльськ - Вікову де Сус". Загальна сума тютюнових виробів, які митники вилучили з цистерни, становить 11 млн 975 тис. гривень
Зазначається, що водій хотів вивезти 167,5 тис. сигарет марок "Марбле" та "Мальборо".
За даним фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 МК України.
Нагадаємо
До Британії контрабандою надалі надходить незаконний тютюн з білорусі, не дивлячись на санкції, що обмежують більшість торгівельних операцій з цією країною через її підтримку вторгнення росії в Україну.