На Львівщині армія рф завдала ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури - ОВА
Київ • УНН
Ракетний удар, завданий російськими окупантами по критично важливому об'єкту енергетичної інфраструктури у Львівській області, спричинив пожежу, пожежники відреагували, але інформації про постраждалих поки немає.
У Львівській області загарбники завдали ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури. Виникла пожежа. Нині інформації про постраждалих не надходило. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Ворог завдав ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Виникла пожежа. На місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом
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