Киев • УНН
Ракетный удар, нанесенный российскими оккупантами по критически важному объекту энергетической инфраструктуры во Львовской области, вызвал пожар, пожарные отреагировали, но информации о пострадавших пока нет.
Во Львовской области захватчики нанесли ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры. Возник пожар. Сейчас информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте уже работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало. О масштабах разрушений-впоследствии
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