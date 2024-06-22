Во Львовской области захватчики нанесли ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры. Возник пожар. Сейчас информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте уже работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало. О масштабах разрушений-впоследствии - заявил Максим Козицкий.

Напомним

Этой ночью во время агрессии страна-террорист применила против Украины крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты типа Шахед и баллистику.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога