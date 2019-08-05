На Львівщині зіткнулись два мотоцикли – п’ятеро травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 серпня близько 3.50 у Сокальському районі, на Львівщині. У результаті зіткнення двох мотоциклів ушкодження отримали п’ятеро осіб, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись два мотоцикли — “Ява”, яким керував 20-річний мешканець одного з сіл району та “Viper” під керуванням його 23-річного односельчанина.
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали п’ятеро осіб — водії транспортних засобів, 20-річний пассажир “Яви” та дві пассажирки “Viper” віком 16 та 17 років.
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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Поліцейські встановлюють обставини події.