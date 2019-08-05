Во Львовской области столкнулись два мотоцикла - пятеро травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 августа около 3.50 в Сокольском районе, во Львовской области. В результате столкновения двух мотоциклов повреждения получили пять человек, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись два мотоцикла - "Ява", которым управлял 20-летний житель одного из сел района и "Viper" под управлением его 23-летнего односельчанина.
В результате столкновения телесные повреждения получили пять человек - водители транспортных средств, 20-летний пассажир "Явы" и две пассажирка "Viper" в возрасте 16 и 17 лет.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.