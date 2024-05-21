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На Луганщині зафіксували переміщення ворога: близько 600 окупантів пересувались на цивільних автомобілях

На Луганщині зафіксували переміщення ворога: близько 600 окупантів пересувались на цивільних автомобілях

Київ • УНН

 • 32392 перегляди

Противник активізував свою діяльність у Донецькій та Луганській областях: кількість бойових зіткнень суттєва. Окрім того, зафіксовано близько 600 окупантів, які пересувалися на цивільному автотранспорті в Луганській області, ймовірно, для поповнення резервів для штурмових операцій.

Ворог активізувався на Донеччині та Луганщині, де продовжуються бойові дії. На Луганщині ворог намагається поповнити резерви для штурмових дій. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Останніми днями ворог дещо пожвавішав на певних напрямках, у деяких районах має певний успіх, але наші захисники витісняють іх та покращують своє тактичне положення. Протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 112 бойових зіткнень з противником. У зоні нашої відповідальності ворог провів 103 бойових зіткнення

- каже Волошин.

За його словами, цифри свідчать, що ворог не планує припиняти бойові дії на Донеччині та Луганщині.

Також наші воїни фіксують переміщення ворога на одному із напрямків у Луганській області. Вороги пересувається на цивільних автомобілях, маскуючись під цивільних жителів, кількістю до 600 осіб. Мета їх подальше переміщення та комплектування резервів для здійснення штурмових дій, як в Донецькій так і в Луганській областях

- додав він.

Нагадаємо

В окупованому Луганську зафіксовано успішне влучання по військовій базі окупантів, облаштованій посеред цивільної забудови у селі Ювілейне.

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