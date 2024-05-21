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В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятияЭксклюзив
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По сравнению с прошлыми сутками количество боевых столкновений на Харьковщине вдвое уменьшилось - Волошин
Генштаб: сегодня уже произошло 37 боев, самое горячее - на Покровском направлении
Хотела сорвать поставки тяжелой техники ВСУ на южный фронт: задержана информаторка фсб
Укрэнерго: до 17 часов отменены ограничения во всех регионах, далее графики отключений запланированы до полуночи
Генштаб: на Харьковском направлении отбивают атаку рф в направлении Липцев, на Купянском - бои в районах Синьковки и Берестового
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На Луганщине зафиксировали перемещение врага: около 600 оккупантов передвигались на гражданских автомобилях
Противник активизировал свою деятельность в Донецкой и Луганской областях: количество боевых столкновений существенное. Кроме того, зафиксировано около 600 оккупантов, которые передвигались на гражданском автотранспорте в Луганской области, вероятно, для пополнения резервов для штурмовых операций.
Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии
Министр финансов США Джанет Йеллен призвала европейские банки усилить усилия в борьбе с уклонением от российских санкций, в том числе через третьих лиц и чувствительные товары, происходящие из США и Европы.
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В связи с мобилизацией в Киеве ощущается острая нехватка водителей общественного транспорта, что ставит под угрозу работу многих транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в Киеве и Киевской области.
В ООН отклонили российский проект резолюции о запрете оружия в космосе
Российский проект резолюции ООН о запрете оружия в космосе не набрал необходимых голосов в Совете Безопасности, состоящем из 15 членов.
По сравнению с прошлыми сутками количество боевых столкновений на Харьковщине вдвое уменьшилось - Волошин
Ситуация в Харьковской области остается сложной, но Силы обороны стабилизируют ее, количество боевых столкновений уменьшилось вдвое по сравнению с предыдущими сутками.
Генштаб: сегодня уже произошло 37 боев, самое горячее - на Покровском направлении
На некоторых участках фронта украинские воины имеют успех, отражают российские атаки, в частности, на Покровском направлении, которое остается самым горячим, всего сегодня произошло уже 37 боевых столкновений.
Хотела сорвать поставки тяжелой техники ВСУ на южный фронт: задержана информаторка фсб
В Запорожье задержали информаторку фсб, которая отслеживала передвижения украинской военной техники и войск, чтобы помочь российским войскам в планировании атак и авиаударов.
Укрэнерго: до 17 часов отменены ограничения во всех регионах, далее графики отключений запланированы до полуночи
С 11:00 до 17:00 во всех регионах Украины были сняты ограничения на потребление, поскольку солнечные электростанции увеличили производство и запланирован импорт из 5 стран, а с 17:00 до полуночи во всех регионах будут действовать графики аварийных отключений электроэнергии.
Генштаб: на Харьковском направлении отбивают атаку рф в направлении Липцев, на Купянском - бои в районах Синьковки и Берестового
На Харьковском направлении Силы обороны отражают вражескую атаку в направлении Липцев, нанеся российским оккупантам значительные потери на этом направлении за прошедшие сутки: 263 человека, 52 единицы техники. На Купянском направлении в районах Синьковки и Берестового продолжаются бои.
Украина и ЕС стремятся начать переговоры о членстве в июне, до председательства Венгрии - Politico
Брюссельские чиновники стремятся начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС уже 25 июня, до того, как Венгрия примет председательство в Совете ЕС 1 июля, на фоне интенсивной дипломатии, направленной на то, чтобы убедить Будапешт одобрить рамку переговоров.