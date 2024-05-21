На Луганщине зафиксировали перемещение врага: около 600 оккупантов передвигались на гражданских автомобилях

Враг активизировался в Донецкой и Луганской областях, где продолжаются боевые действия. На Луганщине враг пытается пополнить резервы для штурмовых действий. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В последние дни враг несколько оживился на определенных направлениях, в некоторых районах имеет определенный успех, но наши защитники вытесняют их и улучшают свое тактическое положение. За прошедшие сутки по всей линии фронта произошло 112 боевых столкновений с противником. В зоне нашей ответственности враг провел 103 боевых столкновения - говорит Волошин.

По его словам, цифры свидетельствуют, что враг не планирует прекращать боевые действия в Донецкой и Луганской областях.

Также наши воины фиксируют перемещение врага на одном из направлений в Луганской области. Враги передвигается на гражданских автомобилях, маскируясь под гражданских жителей, количеством до 600 человек. Цель их дальнейшее перемещение и комплектование резервов для осуществления штурмовых действий, как в Донецкой так и в Луганской областях - добавил он.

Напомним

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