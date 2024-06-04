На Луганщині ворог завдав 30 ударів по Невському, понад 2,5 тис. підлітків з окупованих територій росіяни змусять пройти військовий вишкіл - ОВА
Київ • УНН
росіяни завдали 30 ударів по Невському Луганської області, а понад 2,5 тисячі підлітків з окупованих територій примушені проходити військову підготовку у рф.
У Луганській області по Невському росіяни завдали 30 ударів, на окупованих територіях понад 2,5 тисячі підлітків росіяни змусять пройти військовий вишкіл, повідомили у вівторок у Луганській ОВА у соцмережах, пише УНН.
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"росіяни обстріляли Невське з усіх видів озброєння – мінометів, ствольної та реактивної артилерії. У різних частинах села зафіксовано 30 вибухів. Залишатися там вкрай небезпечно", - зазначив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Також, з його слів, під вогонь окупантів потрапили Стельмахівка, Куземівка, Макіївка та Греківка.
На Куп’янському напрямку, за даними Лисогора, напруга зберігається поблизу Стельмахівки. Наміри противника просунутися в бік Невського та у Серебрянському лісництві зазнали невдачі. Ситуація перебуває під контролем Сил оборони. Упродовж доби ворог втратив на цьому напрямку 61 особу. Знищено два автомобілі, пошкоджено танк, дві артсистеми та один ЗРК.
Загарбники на Сіверському напрямку, зі слів Лисогора, здійснили 24 спроби вклинитися в бойові порядки наших підрозділів, зокрема, й біля Білогорівки. Укоаїнськими воїнами знищено два танка, бойову броньовану машину, артилерійську систему та два засоби РЕБ. Втрати живої сили становлять 91 особу загиблими та пораненими.
При цьому, як вказали в ОВА, "понад дві з половиною тисячі дітей віком від 13 до 17 років з тимчасово окупованих територій цьогоріч пройдуть військовий вишкіл у волгоградській області".
"На території рф ще влітку минулого року почали активно відкривати військово-спортивні центри "воїн", де готують підлітків до подальшої участі у бойових діях. Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед, звертають увагу на фізичний розвиток дитини, активно займаються психологічною обробкою", - зазначили в ОВА.
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