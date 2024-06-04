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Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
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В Луганской области враг нанес 30 ударов по Невскому, более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий россияне заставят пройти военную выучку - ОВА
россияне нанесли 30 ударов по Невскому Луганской области, а более 2,5 тысячи подростков с оккупированных территорий принуждены проходить военную подготовку в рф.
Binance ограничит доступ к некоторым стейблкоинам для пользователей из ЕС
Начиная с 30 июня 2024 года, Binance ограничит доступ к нерегулируемым стейблкоинам для пользователей из Европейской экономической зоны в связи с новыми правилами MiCA, регулирующими стейблкоины в Европе.
Готовил теракты против военнослужащих ТЦК в Запорожье: задержан агент фсб
Служба безопасности Украины предотвратила серию терактов, спланированных агентом фсб против военнослужащих Сил обороны в прифронтовом городе Запорожье, задержав российского агента, который готовился заложить взрывчатку под автомобили возле военкоматов.
Утренняя атака рф на Днепр: пожар ликвидировали, предварительно, уже 8 раненых
Восемь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате утренней атаки на Днепр. Пожар, вызванный ударом, был ликвидирован спасателями.
Человек, который обновил свои данные через Резерв+, выполнил норму закона, но есть нюанс - Минобороны
Человек, который обновил свои военные документы через приложение Reserve+, выполнил требование закона, но ему все равно могут вручить повестку на улице.
Шольц объяснил решение по оружию для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил в защиту решения разрешить Украине использовать поставленное Германией оружие, чтобы бить по целям в россии, заявив, что оно было принято с осторожностью совместно с союзниками.
Еще три ребенка пострадали в Украине с начала недели из-за российской войны
Еще трое детей, в том числе 12-летний мальчик, погибший в Донецкой области, и двое раненых в Днепре, стали жертвами вооруженной агрессии россии с начала недели. Общее число пострадавших детей достигло более 1919.
Около 190 тыс. женщин обновили данные через " Резерв+": сколько граждан забронированы
Через приложение "Резерв+" учетные данные обновило около 190 тыс. женщин. Также среди тех, кто обновил данные 164 тыс. - это забронированные.
Нацбанк оштрафовал Ощадбанк на 170 тысяч гривен
Национальный банк Украины оштрафовал АО "Ощадбанк" на 170 000 гривен за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на рынке платежей.
На Львовщине работники ТЦК попали в ДТП, догоняя велосипедиста: что известно
Во Львовской области сотрудники ТЦК пытались остановить велосипедиста, который отказался предъявить документы, в результате чего произошло ДТП и велосипедист упал.