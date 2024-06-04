В Луганской области враг нанес 30 ударов по Невскому, более 2,5 тыс. подростков с оккупированных территорий россияне заставят пройти военную выучку - ОВА

В Луганской области по Невскому россияне нанесли 30 ударов, на оккупированных территориях более 2,5 тысячи подростков россияне заставят пройти военную выучку, сообщили во вторник в Луганской ОВА в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"россияне обстреляли Невское из всех видов вооружения-минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В разных частях села зафиксировано 30 взрывов. Оставаться там крайне опасно", - отметил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Также, по его словам, под огонь оккупантов попали Стельмаховка, Куземовка, Макеевка и Грековка.

На Купянском направлении, по данным Лысогора, напряжение сохраняется вблизи Стельмаховки. Намерения противника продвинуться в сторону Невского и в Серебрянском лесничестве потерпели неудачу. Ситуация находится под контролем Сил обороны. в течение суток враг потерял на этом направлении 61 человека. Уничтожены два автомобиля, поврежден танк, две артсистемы и один ЗРК.

Захватчики на Северском направлении, по словам Лысогора, совершили 24 попытки вклиниться в боевые порядки наших подразделений, в том числе и возле Белогоровки. Укоаинскими воинами уничтожены два танка, боевая бронированная машина, артиллерийская система и два средства РЭБ. Потери живой силы составляют 91 человек погибшими и ранеными.

При этом, как указали в ОВА, "более двух с половиной тысяч детей в возрасте от 13 до 17 лет с временно оккупированных территорий в этом году пройдут военное обучение в волгоградской области".

"На территории рф еще летом прошлого года начали активно открывать военно-спортивные центры "воин", где готовят подростков к дальнейшему участию в боевых действиях. Отбор на такие учения местные коллаборанты осуществляют самостоятельно. Прежде всего, обращают внимание на физическое развитие ребенка, активно занимаются психологической обработкой", - отметили в ОВА.

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