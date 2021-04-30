На локдауні у Києві кожне десяте кафе чи ресторан порушували карантин

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Так, за результатами перевірок, співробітники Держпродспоживслужби виявили 1516 закладів, що порушували обмежувальні протиепідемічні заходи. Серед них - 440 закладів громадського харчування, 592 об’єкти торгівлі продовольчими товарами, а також 478 об’єктів торгівлі непродовольчими. Також виявили шість дошкільних навчальних закладів, що порушували карантинні обмеження.

Зазначається, що загалом за період локдауну у Києві перевірено 29 957 суб’єктів господарювання. З них 4711 закладів громадського харчування, суб’єктів торгівлі продовольчими товарами - 11 170, непродовольчими – 13 831, а також 112 дитячих садочків.

Нагадаємо

У Києві з 5 квітня запровадили локдаун. Тоді в місті почали діяти жорсткі карантинні обмеження — проїзд у громадському транспорті, тому числі у метро, — лише за спецперепустками. Також закрили усі школи і дитсадочки. Заклади громадського харчування мали працювати тільки на винос чи доставку, також свою роботу припинили продуктові ярмарки.

Відзавтра у столиці карантинні обмеження послаблюють. Скасовується перевезення пасажирів у громадському транспорті виключно за спецперепустками. Водночас зберігаються санітарні обмеження щодо кількості пасажирів та обов’язкове носіння масок. Також відновлять роботу ТРЦ та інші заклади торгівлі, заклади громадського харчування, фітнес-центри. Однак, із дотриманням норм карантинної безпеки. З 5 травня Київ відновлює навчальний процес у закладах освіти, школах, дитсадках та вишах.