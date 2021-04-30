На локдауне в Киеве каждое десятое кафе или ресторан нарушали карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В столице с начала введения полного локдауна 5 апреля обнаружили 1516 заведений, нарушавших карантин. В частности - 440 заведений общественного питания, или практически каждое десятое из проверенных. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.
Детали
Так, по результатам проверок, сотрудники Госпродпотребслужбы обнаружили 1516 заведений, нарушавших ограничительные противоэпидемические мероприятия. Среди них - 440 заведений общественного питания, 592 объектов торговли продовольственными товарами, а также 478 объектов торговли непродовольственными. Также обнаружили шесть дошкольных учебных заведений, нарушавших карантин.
Отмечается, что всего за период локдауна в Киеве проверено 29 957 субъектов хозяйствования. Из них 4711 заведений общественного питания, субъектов торговли продовольственными товарами - 11 170, непродовольственными - 13 831, а также 112 детских садов.
Напомним
В Киеве с 5 апреля ввели локдаун. Тогда в городе начали действовать жесткие карантинные ограничения - проезд в общественном транспорте, включая метро - только по спецпропускам. Также закрыли все школы и детсады. Заведения общественного питания должны были работать только на вынос или доставку, также свою работу прекратили продуктовые ярмарки.
С завтрашнего дня в столице карантин ослабляют. Отменяются перевозки пассажиров в общественном транспорте исключительно по спецпропускам. В то же время сохраняются санитарные ограничения по количеству пассажиров и обязательное ношение масок. Также возобновят работу ТРЦ и другие учреждения торговли, заведения общественного питания, фитнес-центры. Однако, с соблюдением норм карантинной безопасности. С 5 мая Киев восстанавливает учебный процесс в учебных заведениях, школах, детсадах и вузах.