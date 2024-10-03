На Київщині працює ППО - ОВА
Київ • УНН
У Київській області виявлено рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони активно працюють для захисту регіону від потенційної загрози.
У Київській області виявлено рух ворожих безпілотних літальних апаратів, првцюють сили протиповітряної оборони, повідомили у четвер у Київській ОВА у Telegram, пише УНН.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО
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ПС ЗСУ повідомляли про загрозу ворожих ударних дронів у регіоні. БПЛА після 12 години ПС ЗСУ фіксували в південній частині Київської області - в напрямку Біла Церква, на Чернігівщині - в напрямку Чернігова, а також на Сумщині, що рухвалися на Полтавщину.