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На Київщині на священника у соборі напали з гайковим ключем

На Київщині на священника у соборі напали з гайковим ключем

Київ • УНН

 • 29421 перегляди

33-річний чоловік напав на 50-річного священника у соборі Василькова, вдаривши його гайковим ключем по голові. Нападника затримано, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

У Київській області затримали чоловіка за напад на священника у соборі, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.

В Обухівському районі зловмисник через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем священнослужителя. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі

- повідомили у поліції.

Деталі

Повідомлення про бійку в одному із соборів міста Васильків поліція отримала сьогодні, 28 січня. 

На місці правоохоронці встановили, що "33-річний чоловік через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем по голові 50-річному священнослужителю".

Правоохоронці затримали нападника і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речовий доказ вилучено.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

У центрі Києва сталася бійка: що відомо08.01.25, 22:38 • 58351 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПКиївщина
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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