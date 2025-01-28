На Київщині на священника у соборі напали з гайковим ключем

У Київській області затримали чоловіка за напад на священника у соборі, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.

В Обухівському районі зловмисник через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем священнослужителя. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі - повідомили у поліції.

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Повідомлення про бійку в одному із соборів міста Васильків поліція отримала сьогодні, 28 січня.

На місці правоохоронці встановили, що "33-річний чоловік через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем по голові 50-річному священнослужителю".

Правоохоронці затримали нападника і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речовий доказ вилучено.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

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