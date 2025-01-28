На Київщині на священника у соборі напали з гайковим ключем
Київ • УНН
33-річний чоловік напав на 50-річного священника у соборі Василькова, вдаривши його гайковим ключем по голові. Нападника затримано, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
У Київській області затримали чоловіка за напад на священника у соборі, повідомили у ГУНП в області у вівторок, пише УНН.
В Обухівському районі зловмисник через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем священнослужителя. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі
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Повідомлення про бійку в одному із соборів міста Васильків поліція отримала сьогодні, 28 січня.
На місці правоохоронці встановили, що "33-річний чоловік через неприязні відносини кілька разів ударив гайковим ключем по голові 50-річному священнослужителю".
Правоохоронці затримали нападника і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речовий доказ вилучено.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення хуліганських дій (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Слідство триває.
У центрі Києва сталася бійка: що відомо08.01.25, 22:38 • 58351 перегляд