В Киевской области на священника в соборе напали с гаечным ключом
Киев • УНН
33-летний мужчина напал на 50-летнего священника в соборе Василькова, ударив его гаечным ключом по голове. Нападавший задержан, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
В Киевской области задержали мужчину за нападение на священника в соборе, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.
В Обуховском районе злоумышленник из-за неприязненных отношений несколько раз ударил гаечным ключом священнослужителя. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы
Детали
Сообщение о драке в одном из соборов города Васильков полиция получила сегодня, 28 января.
На месте правоохранители установили, что "33-летний мужчина из-за неприязненных отношений несколько раз ударил гаечным ключом по голове 50-летнему священнослужителю".
Правоохранители задержали нападавшего и поместили в изолятор временного содержания. Вещественное доказательство изъято.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения хулиганских действий (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.
В центре Киева произошла драка: что известно08.01.25, 22:38 • 58049 просмотров