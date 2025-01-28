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В Киевской области на священника в соборе напали с гаечным ключом

В Киевской области на священника в соборе напали с гаечным ключом

Киев  •  УНН

 • 4367 просмотра

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33-летний мужчина напал на 50-летнего священника в соборе Василькова, ударив его гаечным ключом по голове. Нападавший задержан, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В Киевской области задержали мужчину за нападение на священника в соборе, сообщили в ГУНП в области во вторник, пишет УНН.

В Обуховском районе злоумышленник из-за неприязненных отношений несколько раз ударил гаечным ключом священнослужителя. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

- сообщили в полиции.

Детали

Сообщение о драке в одном из соборов города Васильков полиция получила сегодня, 28 января. 

На месте правоохранители установили, что "33-летний мужчина из-за неприязненных отношений несколько раз ударил гаечным ключом по голове 50-летнему священнослужителю".

Правоохранители задержали нападавшего и поместили в изолятор временного содержания. Вещественное доказательство изъято.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения хулиганских действий (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Следствие продолжается.

В центре Киева произошла драка: что известно08.01.25, 22:38 • 58049 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
ukrainaУкраина
kievКиев

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