На Київщині маршрутка врізалася в припаркований ГАЗ: загинули двоє чоловіків, які стояли перед автомобілем
Київ • УНН
На автодорозі Макарів-Бородянка маршрутне таксі Mercedes Benz зіткнулося з припаркованим ГАЗом. Внаслідок аварії загинули двоє чоловіків, які стояли перед припаркованим автомобілем.
На автодорозі у Київській області маршрутне таксі Mercedes Benz зіткнулося з припаркованим ГАЗом, внаслідок аварії загинули двоє чоловіків, які стояли перед припаркованим автомобілем, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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14 жовтня, близько 06:10 години, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію на автодорозі сполученням Макарів-Бородянка.
"Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі Mercedes Benz не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем ГАЗ. Внаслідок аварії, 33 та 26-річний чоловіки, які стояли перед припаркованим транспортним засобом, від отриманих травм загинули на місці події", - повідомили у поліції Київщини у Telegram.
За цим фактом, як вказано, слідчі слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.
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