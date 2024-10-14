В Киевской области маршрутка врезалась в припаркованный ГАЗ: погибли двое мужчин, которые стояли перед автомобилем
Киев • УНН
На автодороге Макаров-Бородянка маршрутное такси Mercedes Benz столкнулось с припаркованным ГАЗом. В результате аварии погибли двое мужчин, которые стояли перед припаркованным автомобилем.
На автодороге в Киевской области маршрутное такси Mercedes Benz столкнулось с припаркованным ГАЗом, в результате аварии погибли двое мужчин, которые стояли перед припаркованным автомобилем, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
14 октября, около 06:10 часов, в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге сообщением Макаров-Бородянка.
"Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси Mercedes Benz не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с припаркованным автомобилем ГАЗ. В результате аварии, 33- и 26-летний мужчины, которые стояли перед припаркованным транспортным средством, от полученных травм погибли на месте происшествия", - сообщили в полиции Киевщины в Telegram.
По данному факту, как указано, следователи следственного управления полиции Киевщины открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ.
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