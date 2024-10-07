На Київщині легковик зіштовхнувся із маршруткою: одна людина загинула, четверо - травмовані
Київ • УНН
На трасі Бориспіль-Переяслів Lada виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з Mercedes Sprinter. Водій Lada загинув на місці, четверо пасажирів маршрутки постраждали.
У Київській області легковик виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся із маршруткою, одна людина загинула, ще четверо - постраждали, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
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За даними правоохоронців, ДТП сталась 7 жовтня, близько 20:00 години, на автодорозі Бориспіль-Переяслів неподалік села Єрківці.
Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Lada виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з маршрутним автобусом Mercedes Sprinter.
Внаслідок зіткнення водій Lada від отриманих травм помер на місці події. Серед 12 пасажирів Mercedesa Sprinter четверо громадян зазнали тілесні ушкодження. Потерпілих оглядають медики.
Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події.
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