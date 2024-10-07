На Киевщине легковушка столкнулась с маршруткой: один человек погиб, четверо - травмированы

В Киевской области легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с маршруткой, один человек погиб, еще четверо - пострадали, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

По данным правоохранителей, ДТП произошло 7 октября, около 20:00 часов, на автодороге Борисполь-Переяслав возле села Ерковцы.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и совершил столкновение с маршрутным автобусом Mercedes Sprinter.

В результате столкновения водитель Lada от полученных травм скончался на месте происшествия. Среди 12 пассажиров Mercedesa Sprinter четверо граждан получили телесные повреждения. Пострадавших осматривают медики.

Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия.

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