На Київщині через нічну атаку рф є постраждала
Київ • УНН
У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено 11 приватних будинків та два автомобілі внаслідок нічного обстрілу. Постраждала одна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес.
У Київській області внаслідок атаки російських військ пошкоджено 11 приватних будинків та два автомобілі, постраждала одна жінка, виниклу пожежу загасили, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
У Бориспільському районі жінка 70 років отримала гостру реакцію на стрес. Допомога була надана на місці, без госпіталізації
У цьому ж районі, з його слів, кількість пошкоджених приватних будинків збільшилося до 10. Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі. "У будинках пошкоджені фасади, покрівлі, вибиті вікна та двері. Також пошкоджень зазнали господарчі будівлі та два автомобілі", - зазначив він.
"Пожежа нежитлових приміщень в Обухівському районі ліквідована", - вказав Калашник.
"Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - наголосив він.
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