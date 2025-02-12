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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129285 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151467 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141407 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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На Київщині через нічну атаку рф є постраждала

Київ • УНН

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У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено 11 приватних будинків та два автомобілі внаслідок нічного обстрілу. Постраждала одна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес.

У Київській області внаслідок атаки російських військ пошкоджено 11 приватних будинків та два автомобілі, постраждала одна жінка, виниклу пожежу загасили, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

У Бориспільському районі жінка 70 років отримала гостру реакцію на стрес. Допомога була надана на місці, без госпіталізації

- повідомив Калашник.

У цьому ж районі, з його слів, кількість пошкоджених приватних будинків збільшилося до 10. Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі. "У будинках пошкоджені фасади, покрівлі, вибиті вікна та двері. Також пошкоджень зазнали господарчі будівлі та два автомобілі", - зазначив він.

"Пожежа нежитлових приміщень в Обухівському районі ліквідована", - вказав Калашник.

"Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - наголосив він.

У Києві загасили пожежі після ракетного удару рф: рятувальники показали нові кадри наслідків12.02.25, 10:32 • 40855 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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