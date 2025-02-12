На Київщині через нічну атаку рф є постраждала

У Київській області внаслідок атаки російських військ пошкоджено 11 приватних будинків та два автомобілі, постраждала одна жінка, виниклу пожежу загасили, повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

У Бориспільському районі жінка 70 років отримала гостру реакцію на стрес. Допомога була надана на місці, без госпіталізації