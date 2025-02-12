В Киевской области из-за ночной атаки рф есть пострадавшая
Киев • УНН
В Бориспольском и Фастовском районах повреждены 11 частных домов и два автомобиля в результате ночного обстрела. Пострадала одна женщина, которая получила острую реакцию на стресс.
В Киевской области в результате атаки российских войск повреждены 11 частных домов и два автомобиля, пострадала одна женщина, возникший пожар потушили, сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
В Бориспольском районе женщина 70 лет получила острую реакцию на стресс. Помощь была оказана на месте, без госпитализации
В этом же районе, по его словам, количество поврежденных частных домов увеличилось до 10. Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе. "В домах повреждены фасады, кровли, выбиты окна и двери. Также повреждения получили хозяйственные постройки и два автомобиля", - отметил он.
"Пожар нежилых помещений в Обуховском районе ликвидирован", - указал Калашник.
"Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - подчеркнул он.
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