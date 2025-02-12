В Киевской области из-за ночной атаки рф есть пострадавшая

В Киевской области в результате атаки российских войск повреждены 11 частных домов и два автомобиля, пострадала одна женщина, возникший пожар потушили, сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

В Бориспольском районе женщина 70 лет получила острую реакцию на стресс. Помощь была оказана на месте, без госпитализации