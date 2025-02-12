В Киевской области из-за ночной атаки рф есть пострадавшая

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СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
10:46 • 29870 просмотра

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Верховная Рада установила Национальный день молитвы
10:46 • 35108 просмотра

Верховная Рада установила Национальный день молитвы

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить
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Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить

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ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы
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ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня
09:03 • 83825 просмотра

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Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

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В Бориспольском и Фастовском районах повреждены 11 частных домов и два автомобиля в результате ночного обстрела. Пострадала одна женщина, которая получила острую реакцию на стресс.

В Киевской области в результате атаки российских войск повреждены 11 частных домов и два автомобиля, пострадала одна женщина, возникший пожар потушили, сообщил и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

В Бориспольском районе женщина 70 лет получила острую реакцию на стресс. Помощь была оказана на месте, без госпитализации

- сообщил Калашник.

В этом же районе, по его словам, количество поврежденных частных домов увеличилось до 10. Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе. "В домах повреждены фасады, кровли, выбиты окна и двери. Также повреждения получили хозяйственные постройки и два автомобиля", - отметил он.

"Пожар нежилых помещений в Обуховском районе ликвидирован", - указал Калашник.

"Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - подчеркнул он.

В Киеве потушили пожары после ракетного удара рф: спасатели показали новые кадры последствий12.02.25, 10:32 • 22281 просмотр

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаКиевская область
kievКиев

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