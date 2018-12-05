На кордоні з Румунією почали частіше ловити нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кількість затриманих нелегалів на українсько-румунському кордоні цього року зросла. Про це заявив голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал під час візиту у Румунію, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Цього року кількість затриманих нелегалів зросла на 38%, при цьому як і торік зафіксовано факт їх переправлення по Дунаю", - цитує слова Цигикала прес-служба ДПСУ.
Крім того, він зауважив, що завдяки спільним заходам протидії на 28% зменшилась активність економічної контрабанди, зокрема за кількістю сигарет. При цьому, з його слів, все частіше злочинці намагаються зухвало протидіяти законним діям прикордонників.
"Нещодавно ми втратили свого офіцера – підполковника Вадима Березенського, який ціною власного життя не допустив порушення кордону. Крім того, мали місце й інші випадки застосування фізичної сили і травматичної зброї проти нашого персоналу", - сказав він.
Нагадаємо, посилений режим охорони українсько-румунського кордону триватиме до стабілізації ситуації з запобігання контрабанді сигарет та припинення тиску протиправними елементами на прикордонників.