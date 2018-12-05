На границе с Румынией начали чаще ловить нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Количество задержанных нелегалов на украинско-румынской границе в этом году возросла. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал во время визита в Румынию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В этом году количество задержанных нелегалов выросло на 38%, при этом как и в прошлом году зафиксирован факт их переправки по Дунаю", - цитирует слова Цигикал пресс-служба ГПСУ.
Кроме того, он отметил, что благодаря совместным мерам противодействия на 28% уменьшилась активность экономической контрабанды, в частности по количеству сигарет. При этом, по его словам, все чаще преступники пытаются нагло противодействовать законным действиям пограничников.
"Недавно мы потеряли своего офицера - подполковника Вадима Березенского, который ценой собственной жизни не допустил нарушения границы. Кроме того, имели место и другие случаи применения физической силы и травматического оружия против нашего персонала", - сказал он.
Напомним, усиленный режим охраны украинского-румынской границы продлится до стабилизации ситуации по предотвращению контрабанды сигарет и прекращения давления противоправными элементами на пограничников.