На кордоні з Польщею можливі затримки через ремонт мосту - ДПСУ

Із 19 лютого на пункті пропуску "Устилуг – Зосин" розпочнуться ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг із польського боку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, передає УНН.

Очікуються затримки в русі в обох напрямках - йдеться у повідомленні.

Ремонт триватиме майже два роки – до середини січня 2026-го.

Подорожувальникам рекомендують враховувати це під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

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