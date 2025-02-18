На кордоні з Польщею можливі затримки через ремонт мосту - ДПСУ

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05:23 • 3739 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120693 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181681 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146165 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137957 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116919 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107689 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102956 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140849 перегляди

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На пункті пропуску "Устилуг – Зосин" з 19 лютого розпочнеться ремонт мосту через річку Західний Буг. Роботи триватимуть до січня 2026 року, очікуються затримки руху в обох напрямках.

Із 19 лютого на пункті пропуску "Устилуг – Зосин" розпочнуться ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг із польського боку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, передає УНН.

Очікуються затримки в русі в обох напрямках

- йдеться у повідомленні.

Ремонт триватиме майже два роки – до середини січня 2026-го.

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Подорожувальникам рекомендують враховувати це під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо

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