На кордоні з Польщею можливі затримки через ремонт мосту - ДПСУ
Київ • УНН
На пункті пропуску "Устилуг – Зосин" з 19 лютого розпочнеться ремонт мосту через річку Західний Буг. Роботи триватимуть до січня 2026 року, очікуються затримки руху в обох напрямках.
Із 19 лютого на пункті пропуску "Устилуг – Зосин" розпочнуться ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг із польського боку.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі, передає УНН.
Очікуються затримки в русі в обох напрямках
Ремонт триватиме майже два роки – до середини січня 2026-го.
Подорожувальникам рекомендують враховувати це під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.
Нагадаємо
Водіїв попередили про засніжені дороги у трьох областях України, подекуди випало до 4 см снігу.