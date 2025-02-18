На границе с Польшей возможны задержки из-за ремонта моста - ГПСУ

С 19 февраля на пункте пропуска «Устилуг - Зосин» начнутся ремонтные работы автомобильного моста через реку Западный Буг с польской стороны.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает УНН.

Ожидаются задержки в движении в обоих направлениях - говорится в сообщении.

Ремонт продлится почти два года - до середины января 2026-го.

Путешественникам рекомендуют учитывать это при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.

Напомним,

Водителей предупредили о заснеженных дорогах в трех областях Украины, местами выпало до 4 см снега.