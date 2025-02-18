На границе с Польшей возможны задержки из-за ремонта моста - ГПСУ
Киев • УНН
На пункте пропуска «Устилуг - Зосин» с 19 февраля начнется ремонт моста через реку Западный Буг. Работы продлятся до января 2026 года, ожидаются задержки движения в обоих направлениях.
С 19 февраля на пункте пропуска «Устилуг - Зосин» начнутся ремонтные работы автомобильного моста через реку Западный Буг с польской стороны.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает УНН.
Ожидаются задержки в движении в обоих направлениях
Ремонт продлится почти два года - до середины января 2026-го.
Путешественникам рекомендуют учитывать это при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.
Напомним,
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