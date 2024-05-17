На кордоні з Молдовою після реконструкції відкрили міжнародний пункт пропуску "Рені"
Київ • УНН
Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Рені" на кордоні з Молдовою в Одеській області розпочав роботу після реконструкції, що дозволило здійснювати спільний контроль з Молдовою та відкрило шлях до реалізації ініціативи "Зелений коридор" для полегшення транзиту до румунського порту Галац.
На Одещині розпочав роботу міжнародний автомобільний пункт пропуску "Рені". Його відкрили після реконструкції. Про це пише УНН з посиланням на заяву Мінінфраструктури.
Деталі
Цей пункт пропуску знаходиться на кордоні з Молдовою. Останні кілька місяців на КПП, який фактично не працював, проводились ремонтні роботи.
Українська та молдавська сторони офіційно погодили завершення робіт та початок здійснення спільного контролю на українському боці.
Запуск повноцінного спільного контролю – це перший крок у рамках реалізації ініціативи "зелений коридор" між українським пунктом пропуску "Рені", молдавським "Джурджулешти" та румунським "Галацом". Запуск
За його словами, запуск спільного контролю на українському боці дозволить збільшити пропускну спроможність цієї ділянки кордону. Зараз через "Рені" проходить не більше 50 вантажівок на добу, але Україна прагне збільшити цю кількість щонайменше вдвічі.
Під час реконструкції було проведено ремонт трьох поверхів та фасаду адміністративної будівлі. Також, оновлено санітарні приміщення на території пункту пропуску.
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Окрім цього, було замінене дорожнє покриття, оновлено та встановлено дорожні знаки та інформаційні покажчики. Ремонтні роботи проводились Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
Доповнення
У Мінінфраструктури пояснили, що крім вантажівок, спільний контроль проходитимуть і автобуси, для них на пункті пропуску передбачено окрему смугу з терміналом. Це дозволить зменшити час очікування для пасажирів.
Наступним кроком у рамках ініціативи "зелений коридор" має стати запуск скоординованого контролю на румунському пункті разом із молдавськими колегами – це відкриє швидкий шлях та коридор до румунського порту Галац"
Нагадаємо
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачатиме відкриття нового міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй.