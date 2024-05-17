На границе с Молдовой после реконструкции открыли международный пункт пропуска "Рени"

В Одесской области начал работу международный автомобильный пункт пропуска "Рени". Его открыли после реконструкции. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Мининфраструктуры.

Детали

Этот пункт пропуска находится на границе с Молдовой. Последние несколько месяцев на КПП, который фактически не работал, проводились ремонтные работы.

Украинская и молдавская стороны официально согласовали завершение работ и начало осуществления совместного контроля на украинской стороне.

Запуск полноценного совместного контроля - это первый шаг в рамках реализации инициативы "зеленый коридор" между украинским пунктом пропуска "Рени", молдавским "Джурджулешты" и румынским "Галацем". Запуск - отметил заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

По его словам, запуск совместного контроля на украинской стороне позволит увеличить пропускную способность этого участка границы. Сейчас через "Рени" проходит не более 50 грузовиков в сутки, но Украина стремится увеличить это количество как минимум вдвое.

Во время реконструкции был проведен ремонт трех этажей и фасада административного здания. Также, обновлены санитарные помещения на территории пункта пропуска.

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Кроме этого, было заменено дорожное покрытие, обновлены и установлены дорожные знаки и информационные указатели. Ремонтные работы проводились Службой восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Дополнение

В Мининфраструктуры пояснили, что кроме грузовиков, совместный контроль будут проходить и автобусы, для них на пункте пропуска предусмотрена отдельная полоса с терминалом. Это позволит уменьшить время ожидания для пассажиров.

Следующим шагом в рамках инициативы "зеленый коридор" должен стать запуск скоординированного контроля на румынском пункте вместе с молдавскими коллегами - это откроет быстрый путь и коридор к румынскому порту Галац" - отметил Сергей Деркач.

Напомним

Кабинет министров принял постановление, которое будет предусматривать открытие нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету Мармацией.