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На границе с Молдовой после реконструкции открыли международный пункт пропуска "Рени"
Международный автомобильный пункт пропуска "Рени" на границе с Молдовой в Одесской области начал работу после реконструкции, что позволило осуществлять совместный контроль с Молдовой и открыло путь к реализации инициативы "Зеленый коридор" для облегчения транзита в румынский порт Галац.
Зеленский подписал законопроект о повышении штрафов за нарушение воинского учета
Президент Зеленский подписал законопроект об увеличении штрафов за нарушение воинского учета и мобилизационного законодательства в Украине.
Задержан пограничник, который застрелил мужчину при попытке незаконного пересечения границы - ГБР
ГБР задержало пограничника, который застрелил 39-летнего мужчину из Днепра при попытке незаконного пересечения украинско-румынской границы в Закарпатской области.
"Уже 30-й случай": румынские пограничники обнаружили в Тисе еще одного утопленника
Румынские пограничники нашли тело неизвестного утопленника в реке Тиса, что стало уже 30-м трагическим случаем во время попыток пересечь границу.
Генштаб: враг сейчас наиболее активен на Покровском и Кураховском направлениях
Российские войска сейчас наиболее активны на Покровском и Кураховском направлениях, украинские силы отбили многочисленные вражеские атаки.
Кабмин ввел ограничения на работу онлайн-казино в Украине: о чем идет речь
Кабинет Министров ввел ограничения на азартные игры в Интернете в Украине, включая ограничение рекламы с военной символикой, запрет на несколько аккаунтов для одного игрока, обязательные перерывы для игроков и разрешение игрокам устанавливать лимиты на расходы и время, проведенное в азартных играх.
На Харьковском направлении отбили атаку рф в районе Старицы, усиливают оборону в пограничье - Генштаб
Украинские войска отбили российскую атаку в районе Старицы Харьковской области, в то время как российско-террористические войска с помощью авиации нанесли удары по районам Гарбузовки и Белого Колодезя, а также осуществили неудачные попытки улучшить свои тактические позиции в районе нескольких населенных пунктов на Купянском направлении.
Изменения в правительстве и КСУ: нардеп анонсировал рассмотрение новых кадровых вопросов в ВР
На следующей неделе Верховная Рада планирует принять кадровые решения, включая изменения в правительстве и судей Конституционного Суда, а также потенциальные отставки не только членов Кабинета Министров.
В Кировоградской области ПВО отработала по вражескому разведывательному дрону
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о работе противовоздушной обороны против российского разведывательного беспилотника в Кировоградской области.
С приграничья Харьковщины уже вывезли более 9300 человек
Более 9 300 человек были эвакуированы из приграничных с Россией населенных пунктов Харьковской области.