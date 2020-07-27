На Київщині за вихідні сталося 100 ДТП, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Київській області за вихідні сталося 100 дорожньо-транспортних пригод, троє людей загинули. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
"За вихідні сталося 100 ДТП, з потерпілими 13 ДТП, травмованих 26 й троє загиблих", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, у Київській області неподалік Борисполя сталася ДТП, в якій загинула одна людина.
Як повідомлялося, мешканцю Київської області повідомили про підозру у скоєнні смертельної ДТП на трасі "Львів – Івано-Франківськ", внаслідок якої одна людина загинула, одна травмована.
Нагадаємо, на Броварському проспекті у Києві сталась масштабна ДТП із потерпілими.