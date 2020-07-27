Неподалік Борисполя зіткнулися два авто: є загиблий

Зіткнулися мікроавтобус та легковик. Від удару мікроавтобус відкинуло у відбійник. Водій мікроавтобуса загинув.

Наразі на місці події працює поліція, яка встановлює обставини події.

Нагадаємо, у 25 липня під Києвом сталася ДТП із постраждалими: неподалік Броварів зіштовхнулися легковик та вантажівка. Вантажівку винесло на узбіччя де вона протаранила білборд.