Недалеко от Борисполя столкнулись два авто: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Киевской области неподалеку Борисполя произошло ДТП. По меньшей мере один человек погиб, сообщает корреспондент УНН.
Столкнулись микроавтобус и легковушка. От удара микроавтобус отбросило в отбойник. Водитель микроавтобуса погиб.
Сейчас на месте происшествия работает полиция, которая устанавливает обстоятельства ДТП.
Напомним, у 25 июля во Киевом произошло ДТП с пострадавшими: неподалеку Броваров столкнулись легковушка и грузовик. Грузовик вынесло на обочину, где он протаранил билборд.