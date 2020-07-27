В Киевской области за выходные произошло 100 ДТП, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Киевской области за выходные произошло 100 дорожно-транспортных происшествий, три человека погибли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
"За выходные произошло 100 ДТП, с пострадавшими 13 ДТП, травмированных 26 и трое погибших", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Киевской области недалеко от Борисполя произошло ДТП, в котором погиб один человек.
Как сообщалось, жителю Киевской области сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП на трассе "Львов - Ивано-Франковск", в результате которого один человек погиб, один травмирован.
Напомним, на Броварском проспекте в Киеве произошла масштабная ДТП с пострадавшими.