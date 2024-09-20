На Кіровоградщині під час нічної атаки рф відпрацювали оборонці неба, без наслідків - ОВА
Київ • УНН
Під час нічної повітряної тривоги на Кіровоградщині оборонці неба успішно відпрацювали. Атака була відбита без наслідків
Під час нічної повітряної тривоги у Кіровоградській області оборонці неба успішно відпрацювали, атака була відбита без наслідків, повідомив у п'ятницю голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.
Під час нічної повітряної тривоги результативно відпрацювали оборонці неба на Кіровоградщині. Без наслідків
Над Україною збили 61 "шахед" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф20.09.24, 10:05 • 14459 переглядiв