В Кировоградской области во время ночной атаки рф отработали защитники неба, без последствий - ОВА
Киев • УНН
Во время ночной воздушной тревоги на Кировоградщине защитники неба успешно отработали. Атака была отбита без последствий
Во время ночной воздушной тревоги в Кировоградской области защитники неба успешно отработали, атака была отбита без последствий, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
Во время ночной воздушной тревоги результативно отработали защитники неба на Кировоградщине. Без последствий
Над Україною збили 61 "шахед" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф20 сентября 2024, 07:05 • 7971 просмотр