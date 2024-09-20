В Кировоградской области во время ночной атаки рф отработали защитники неба, без последствий - ОВА

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Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
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Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
  •  77219 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

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Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
  •  63548 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

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АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
  •  128194 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
  •  209080 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

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Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
  •  150794 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

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И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
  •  150705 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
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Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

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Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
19 сентября 2024, 08:28  •  117870 просмотра

Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

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Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО
19 сентября 2024, 07:19  •  112933 просмотра

Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кировоградской области во время ночной атаки рф отработали защитники неба, без последствий - ОВА

В Кировоградской области во время ночной атаки рф отработали защитники неба, без последствий - ОВА

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 08:16  •  2128 просмотра

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Во время ночной воздушной тревоги на Кировоградщине защитники неба успешно отработали. Атака была отбита без последствий

Во время ночной воздушной тревоги в Кировоградской области защитники неба успешно отработали, атака была отбита без последствий, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

Во время ночной воздушной тревоги результативно отработали защитники неба на Кировоградщине. Без последствий

- написал Райкович.

Над Україною збили 61 "шахед" та ракету Х-59 під час нічної атаки рф20 сентября 2024, 07:05 • 7971 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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