В Кировоградской области во время ночной атаки рф отработали защитники неба, без последствий - ОВА

Во время ночной воздушной тревоги в Кировоградской области защитники неба успешно отработали, атака была отбита без последствий, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

Во время ночной воздушной тревоги результативно отработали защитники неба на Кировоградщине. Без последствий - написал Райкович.

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