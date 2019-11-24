На Хмельниччині горить торф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Хмельницькій області окремими осередками на площі 2 га горить торф. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"В неділю, 24 листопада до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Грузевиця Хмельницького району виявлено загорання торфу окремими осередками на площі 2 га. До гасіння залучено 14 чол. о/с та 4 од. техніки ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок пожежі у Київській області вигоріло 30 га поля з соєю.
Як повідомлялося, у Києві за добу загинули двоє людей під час пожеж.