В Хмельницкой области горит торф
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Хмельницкой области отдельными ячейками на площади 2 га горит торф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ДСНС Украины.
"В воскресенье, 24 ноября в ДСНС поступила информация, что вблизи села Грузевица Хмельницкого района обнаружено возгорание торфа отдельными ячейками на площади 2 га. К тушению привлечены 14 чел. л/с и 4 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате пожара в Киевской области выгорело 30 га поля с соей.
Как сообщалось, в Киеве за сутки погибли два человека во время пожаров.