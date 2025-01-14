На Херсонщині загинуло двоє запорізьких працівники управління вибухотехнічної служби ГУНП під час виконання службових обовʼязків

На Херсонщині під час виконання службових обов’язків загинули два працівники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області.

Про це повідомляє поліція Запорізької області, пише УНН.

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Колектив поліції Запоріжжя зазнав непоправних втрат. Під час розмінувальних робіт в одному із сіл Білозерської територіальної громади на Херсонщині загинули двоє працівників управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області - 30-річний старший лейтенант поліції Олексій Сафонов та 36-річний лейтенант поліції Ілля Дергільов - зазначено в дописі.

Трагедія сталася сьогодні, 14 січня, в одному з сіл Білозерської територіальної громади на Херсонщині. Обидва поліцейські отримали смертельні поранення в результаті вибуху, коли знешкоджували бойової частини нерозірваного БпЛА після чергової рашистської дронової атаки.

Колектив поліції Запоріжжя висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять. Назавжди в строю - зазначають в поліції.

Нагадаємо

російські війська обстріляли 34 населені пункти Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак 9 людей отримали поранення, четверо з них у Херсонській громаді.