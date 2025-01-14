На Херсонщине погибли двое запорожских сотрудников управления взрывотехнической службы ГУНП при исполнении служебных обязанностей

На Херсонщине при исполнении служебных обязанностей погибли два работника управления взрывотехнической службы ГУНП в Запорожской области.

Об этом сообщает полиция Запорожской области, пишет УНН.

Детали

Коллектив полиции Запорожья понес невосполнимые потери. Во время разминирующих работ в одном из сел Белозерской территориальной общины на Херсонщине погибли двое работников управления взрывотехнической службы ГУНП в Запорожской области - 30-летний старший лейтенант полиции Алексей Сафонов и 36-летний лейтенант полиции Илья Дергилев - указано в заметке.

Трагедия произошла сегодня, 14 января, в одном из сел Белозерской территориальной общины на Херсонщине. Оба полицейских получили смертельные ранения в результате взрыва, когда обезвреживали боевую часть неразорвавшегося БпЛА после очередной рашистской дроновой атаки.

Коллектив полиции Запорожья выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память. Навсегда в строю - отмечают в полиции.

Напомним,

российские войска обстреляли 34 населенных пункта Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате вражеских атак 9 человек получили ранения, четверо из них в Херсонской общине.